Cassino, trasferimento a Napoli per il pm Emanuele De Franco. Il procuratore: «Magistrato esemplare»

Era il 3 novembre 2017, quando il procuratore capo di Cassino Luciano d'Emmanuale presento il nuovo pm Emanuele De Franco. In quella sede pronunciò parole di grande stima per quel giovane magistrato. Il pm De Franco in cinque anni di attività ha coordinato importanti operazioni contro la corruzione, lo spaccio, i reati ambientali e l'omicidio in famiglia ad Esperia. Ieri mattina dopo cinque anni, appunto, lo stesso procuratore ha tessuto lodi di merito guadagnate sul campo. Una lavoro costante e ricco di risultati, quello svolto dal dottor De Franco. C'è stata la cerimonia di saluto, il pm De Franco andrà a ricoprireun altro importante incarico alla procura di Napoli.

"L'ufficio giudiziario di Cassino - ha detto il procuratore - è palestra per tutti: per i magistrati giovani e meno giovani. Ma lo è anche per me che ho tanti anni di attività giudiziaria. Quì ogni giorno si impara qualcosa di nuovo e di importante. I giovani magistrati vengono qui a Cassino e tutti portano un ottimo ricordo dell'attività. Il collega De Franco è stato esemplare nel suo servizio. Un collega che lascia un ruolo azzerato. Questo è un concetto che va sottolineato. E' stato un giovane magistrato che ha dato molto a questo ufficio giudiziario".