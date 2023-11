Venerdì 24 Novembre 2023, 08:41

Il Comune di Cassino nega l'autorizzazione per la realizzazione di un traliccio per l'installazione di un'antenna di telefonia mobile in località San Bartolomeo, la società richiedente ricorre alla giustizia amministrativa e vince. La querelle giudiziaria si è conclusa, almeno per ora, con la sentenza pubblicata il 17 novembre scorso dal Tar, sezione distaccata di Latina.

La Infrastrutture Wireless Italiane lo scorso ottobre ha impugnato la nota con cui il Comune di Cassino ha adottato la determinazione conclusiva della conferenza di servizi disponendo il «diniego definitivo» dell'istanza presentata per la realizzazione di una infrastruttura (traliccio) per impianti di telecomunicazioni mobili (nome dell'impianto Inwit Cassino Est) in via San Bartolomeo.

I MOTIVI

L'ENTE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel ricorso, procedendo nel dettaglio, è stato sostenuto che «l'istanza in quanto presentata il 23 marzo 2023 alla data del 19 luglio 2023 si era ormai formato il silenzio assenso essendo decorso il termine di legge». E' stata lamentata, inoltre, la «violazione delle garanzie procedimentali», non avendo il Comune ritenuto di instaurare il contraddittorio che avrebbe permesso di chiarire ed eventualmente regolarizzare gli eventuali vizi formali della istanza presentata; infine è stato sollevato «il difetto di presupposti», e rilevato che il procedimento attivato risultava pienamente conforme alle norme tanto più che l'istanza chiariva «esattamente» natura e caratteristiche della realizzanda infrastruttura.Il Comune, al contrario, ha sostenuto «che il silenzio non si è formato», perché l'istanza non era chiara nel suo contenuto «essendovi una discrasia tra il modello procedimentale prescelto e il suo contenuto»; e, infine, perché «la pratica non era completa mancando l'autorizzazione sismica».I magistrati amministrativi hanno ritenuto fondato il ricorso, ritenendo che l'istanza della ricorrente era «assolutamente chiara in ordine al contenuto». Si legge in sentenza: «Sulla istanza della ricorrente si è formato il silenzio assenso dato che il diniego è intervenuto oltre il termine di sessanta giorni». Questo motivo di accoglimento ha assorbito anche gli altri due, per cui il Tar ha annullato gli atti impugnati ed ha condannato il comune di Cassino al pagamento delle spese di giudizio che ha liquidato millecinquecento euro, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.