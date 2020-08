Cassino, toro semina il panico a Sant'Angelo: il sindaco Salera ordina la cattura

Il sindaco di Cassino Enzo Salera ha emanato, questa mattina, una disposizione per la cattura di un grosso toro vagante nelle campagne di Sant’Angelo. Il toro non ha cip identificativo e nessuno lo ha reclamato.

Il provvedimento si è reso necessario per tutelare l’incolumità pubblica, costituendo un pericolo per le persone e anche per gli automobilisti nel caso il bovino dovesse immettersi all’improvviso sulle strade.

La comunicazione al Sindaco per attivare la procedura per la cattura è stata sottoscritta dal dott. Roccantonio Paliotta Moretti della Asl, nella quale si legge: «Da ieri sera in località Sant’Angelo in Theodice del Comune di Cassino si aggira un bovino maschio meticcio privo di marca identificativa, del peso superiore ai 5 quintali».

C'è stato il tentativo di sedazione, ma non è andata a buon fine. Ora dovrà essere catturato, ma non abbattuto.

