Ammessi a tassazione dal Consorzio di bonifica valle del Liri di Cassino fabbricati e terreni prima esclusi a seguito delle anomalie riscontrate durante la ricognizione dei Catasti consortili. L’inserimento nei ruoli 2019 di questi immobili ha suscitato le proteste dei proprietari ed anche di alcuni amministratori comunali. Ma il commissario straordinario Riccardo Casilli, incaricato dalla Regione Lazio della procedura di fusione dei Consorzi di Bonifica del frusinate, ha chiarito i motivi del contributo richiesto. “Si è provveduto – scrive - alla corretta applicazione del Piano di Classifica a tutti i terreni ed a tutti i fabbricati ricadenti nel perimetro di contribuenza, e dunque risultano ad oggi escluse dalla contribuenza le sole proprietà consorziate che al contempo sono soggette alla tariffa obbligatoria per il servizio idrico integrato e ricadenti nelle zone oggetto della Convenzione sottoscritta tra il Consorzio “Valle del Liri” e l’ATO 5 (Acea). Si è ristabilita equità contributiva su tutto il comprensorio assoggettando regolarmente a ruolo i fabbricati per alcuni Comuni, in precedenza esclusi, così come previsto nel vigente Piano di Classifica adottato dal Consorzio di Bonifica Valle del Liri approvato dalla Giunta Regionale del Lazio”. Inoltre, sono stati applicati gli indici di beneficio previsti dal Piano di Classifica a tutti i terreni ed a tutti i fabbricati ricadenti nel perimetro di operatività, eliminando fattori correttivi e differenziazioni per alcuni Comuni. Il commissario spiega poi che si è proceduto ad aggiornamenti e rettifiche relativamente del tributo relativo all’ultimo quinquennio (2014-2018). E visto l’obbligo di legge di recupero degli arretrati, si è ritenuto opportuno procedere per il 2019 alla sola emissione degli arretrati riferiti all’anno 2014, rinviando la differenza nei successivi quattro esercizi. Infine il commissario rileva che il ruolo 2019 del Consorzio “Valle del Liri” mantiene inalterate le aliquote 2018 per coloro i quali sono intestatari di ruoli già in precedenza correttamente calcolati e intestati (bonifica e irriguo). Inoltre riequilibra e corregge la contribuzione da parte del territorio interessato, consentendo all’Ente di proseguire nell’espletamento delle attività istituzionali, nonostante le difficoltà finanziarie, con un regime di massimo abbattimento delle spese di gestione ordinaria (come avvenuto nel 2018 con una riduzione di circa il 20% rispetto alla gestione pre-commissariale prima del 2017). E comunque, avvisa la nota commissariale, “sulle questioni attinenti la posizione catastale del singolo contribuente, per effetto anche degli interventi ritenuti obbligatori e inderogabili, si chiede all’interessato di rivolgersi agli uffici consortili per le verifiche utili sull’avviso ricevuto e le eventuali rettifiche dovute.