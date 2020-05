© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tamponi a tappeto nel convento di clausura dopo la positività al Covid-19 di una consorella di 88 anni: fiato sospeso a Cassino per sette suore.Nella mattinata di ieri i sanitari dell’Asl di Frosinone si sono recati nel convento di clausura della Città Martire, che si trova a pochi passi dalla concattedrale, ed hanno eseguito il tampone laringofaringeo a sette suore che negli ultimi giorni hanno avuto contatti con l’88enne, ma anche ad altre due persone esterne entrare in convento per espletare servizi vari.In totale, quindi, i tamponi eseguiti sono stati 9. Nessuna delle consorelle, per fortuna, al momento ha febbre, tosse o altri sintomi ricollegabili al Coronavirus, lo stesso per i laici.Quella che è stata attuata è una procedura del tutto precauzionale, prevista in questi casi, per avere la mappatura completa ed arrivata a stilare l’esatta indagine epidemiologica all’interno del convento.Gli esiti dei tamponi che sono stati inviati nel laboratorio dell’ospedale Spaziani di Frosinone per essere elaborati, si conosceranno nelle prossime ore.Nel frattempo resta ricoverata nel reparto di Malattie Infettive, proprio dell’ospedale Spaziani, la suora di 88 anni che nella giornata di domenica è risultata positiva al test Sars-Cov-2.Le sue condizioni di salute sono buone, i sintomi del Coronavirus non sono particolarmente aggressivi.L’anziana suora di clausura era stata ricovera all’ospedale Santa Scolastica di Cassino fino al 25 aprile scorso per un’intervento di tipo ortopedico, poi, trascorso il periodo di degenza, è stata dimessa ed è tornata nella sua stanza in convento.Nel lasso di tempo che oscilla dal 25 aprile al 16 maggio potrebbe esse stata contagiata all’interno del Convento, ma questa, per ora, è solo una prima ipotesi delle autorità sanitarie che stanno eseguendo l’accertamento epidemiologico.Come da prassi le sette suore sono in quarantena.Si cerca, tra le persone che hanno avuto contatti con la suora positiva, l'asintomatico.Nelle prossime ore, con l’esito dei tamponi, si capirà, come la suora di 88 anni abbia contratto il Covid-19 nel convento di clausura.Tanta come accennato l’apprensione in Città. Il convento della suore di clausura è sempre stato ed è un punto di riferimento per tutta Cassino, pronte ad aiutare tutti coloro i quali si rivolgono alla loro porta. Un sicuro porto di sostegno sociale, con le restrizioni imposte dal Governo, tuttavia, le suore non hanno più avuto contatti con il mondo esterno.Tanta la solidarietà, se pur a distanza, che stanno ricevendo in queste ore. A seguire passo passo l’evoluzione dell’emergenza sanitaria è il sindaco Enzo Salera, il quale si da subito si è messo in contatto con i vertici dell’Asl per sincerarsi delle condizioni di salute della suora.“La situazione - ha ribadito il sindaco Salera nell’appuntamento quotidiano dalla sua pagina social - è assolutamente sotto controllo. Personalmente ho parlato con il dirigente del reparto di Malattie infettive, il quale mi ha rassicurato sulla condizioni di salute della suora. Invito, quindi, a non fare allarmismi, in quanto il cluster è circoscritto e perfettamente noto alle autorità sanitarie”.