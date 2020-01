Cassino, spunta un chilo di hashish dal controsoffitto del centro commerciale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Stavano eseguendo dei lavori all'interno del centro commerciale Panorama di Cassino quando dal controsoffitto è spuntato in grosso quantitativo di droga.L'inconsueta quanto inquietante scoperta è stata fatta nel primo pomeriggio di ieri da alcuni operai che erano stati incaricati di eseguire un intervento di manutenzione nei bagni del centro commerciale. Gli operai hanno chiamato il 112 e immediatamente sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Cassino.I militari dell'Arma, dopo aver raccolto le testimonianze degli operai, hanno recuperato e sequestrato l'intero quantitativo di hashish per quasi un chilo e duecento grammi suddivisa in dodici panetti. È stato informato il magistrato di turno alla Procura di Cassino e sono partite le indagini da parte dei carabinieri dietro capitano Ivan Mastromanno e del tenente Massimo Di Mario.Al momento non ci sono indagati o persone sospettate. I carabinieri stanno passando al setaccio tutte le possibili piste che possono portare a dare un nome e un volto all'autore del nascondiglio decisamente inconsueto.Si passano a setaccio ovviamente tutte le ipotesi investigative per capire se possano esserci collegamenti con le recenti operazioni dei carabinieri che hanno portato a stringere il cerchio attorno alle più importanti piazze di spaccio di Cassino.Gli investigatori escludono un collegamento interno al centro commerciale che è stato individuato da spacciatori esterni per nascondere la droga.Il Centro commerciale Panorama quindi è parte lesa e in qualcosa modo vittima degli spacciatori. Anche perché non è la prima volta che a Cassino spacciatori individuano come nascondiglio luoghi esterni e lontani alle più note piazze di spaccio.