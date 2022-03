La Virtus Cassino cede al Treviglio nella prima edizione della Evo Cup, ora testa alla sfida di campionato con Ruvo

Approfittando del turno di riposo di campionato che ha lasciato spazio alle finali di Coppa Italia, la Virtus Cassino è comunque scesa in campo sabato sera per un'amichevole di lusso. La società rossoblù ha infatti raccolto l'invito del gruppo Mascio per partecipare alla prima edizione della Evo Cup, avversario la Blu Basket Treviglio.

Il match si è giocato al PalaFraraccio di Isernia davanti a una buona cornice di pubblico. Contro il quintetto lombardo che milita in A2 e che affrontò la Virtus nella seconda serie nazionale nella stagione 2018-19, i rossoblù hanno ben figurato pur uscendo sconfitti 80-61. Un test molto utile in vista del rush finale di campionato dove Teghini e compagni puntano a conquistare la salvezza diretta senza passare per i pericolosi playout.

In terra molisana il pubblico ha potuto apprezzare una buona Virtus, che non a caso ha ottenuto tre vittorie negli ultimi quattro impegni ufficiali. Successi che hanno permesso di far salire le quotazioni di un gruppo che solo un mese e mezzo fa sembrava smarrito. "Quella a Isernia - afferma il presidente Leonardo Manzari - è stata una bella serata di sport e pallacanestro. Ringrazio il gruppo Mascio per averci invitato a questa prima edizione della Evo Cup. Siamo felici di esserci confrontati contro una bella realtà come Treviglio, con la quale giocammo qualche anno fa in A2 e in qualche modo questo match ci ha fatto tornare alla mente dei ricordi. Ho visto una bella Virtus, compatta e concentrata e questo mi fa ben sperare per la parte finale del campionato. A Isernia era importante far ruotare un po' tutti gli elementi del roster e credo che lo staff tecnico abbia avuto delle ottime risposte. Sono particolarmente contento delle prestazioni di Balducci e Idrissou, ma tutta la squadra ha fatto vedere una buona pallacanestro, l'ho vista solida nelle proprie certezze. Ora la testa va al prossimo impegno, che sarà un grandissimo scoglio perché sabato contro Ruvo ci vorrà una grandissima determinazione. Non sarà facile ma il gruppo è pronto per questo rush finale".

Dunque al Palavirtus sabato appuntamento contro la terza forza del girone D, quel Ruvo che sta disputando un'ottima regular season e che contende la seconda piazza ai cugini di Bisceglie. Le sensazioni intorno alla Virtus sono buone, perché da una parte ci sono i senatori del gruppo che stanno dando un apporto prezioso, dall'altra ci sono i giovani che stanno crescendo nel momento decisivo.