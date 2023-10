Cassino, sorpreso a spacciare hashish: arrestato un 24enne

Gli agenti del Commissario di Cassino, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno sorpreso un giovane di 24 anni, già noto alle forze dell’ordine, con indosso un involucro contenente stupefacente del tipo hashish.

Il personale operante allargava il controllo all’abitazione del ragazzo, dove effettivamente, seppur ben nascosta, rinveniva un panetto di circa 88 grammi di sostanza del tipi hashish, oltre a materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi. In casa, inoltre, venivano trovati un monopattino e una bicicletta di apprezzabile valore, di cui il giovane non sapeva fornire dati circa il possesso.

I poliziotti, alla luce degli elementi emersi a suo carico, lo hanno tratto in arresto e hanno proceduto al sequestro sia dello stupefacente che dei due mezzi. L'arrestato, su disposizione della Procura è stato accompagnato presso la propria abitazione, e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.