Soffia il vento di grecale nell’area dello stabilimento di Cassino di Fiat Chrysler che produce vetture del Biscione e che si appresta a produrre anche per il Tridente.La Maserati da tempo sceglie dalla cosiddetta «rosa dei venti» i nomi dei venti per le proprie vetture.E infatti il Suv del Tridente che sarà prodotto a Cassino e «pensato» nella sede storica del marchio a Modena si chiamerà «Grecale». E sarà per il 2021, con motore diesel e benzina, mentre dal 2022 anche elettrico.Nel 1963 nacque la Mistral, arrivarono poi Ghibli, Bora, Merak, Khamsin, Levante. E Levante e Grecale saranno il piatto forte di Maserati.I Suv dovranno, secondo i piani, rappresentare il 70% delle vendite del marchio nel 2025.La nuova vettura sarà dotato di powertrain elettrificati. Seguendo la strategia di modelli ibridi ed elettrici di Maserati.GLI INVESTIMENTIFCA su Cassino ha investito 800 milioni di euro. Grecale prende il nome dal vento mediterraneo che soffia da nordest. Levante invece è il vento che soffia da est a ovest.I venti sono un classico del Tridente. L’annuncio è stato dato ieri dal ceo di Fca Mike Manley parlando a Modena.«Un annuncio ufficiale della nuova produzione per noi è una buona notizia, una notizia positiva». Così il commento telegrafico di Francesco Giangrande di Uilm, di Mirko Marsella di Cisl e di Donato Gatti di Fiom Cgil.IL SINDACATOPer i segretari provinciali delle tre sigle sindacali l’annuncio «rappresenta una boccata d’ossigeno importante, soprattutto per l’indotto che da oltre un anno soffre per il mercato debole aggravato dal Covid. Una prospettiva positiva per il 2021 dopo un 2020 sicuramente da dimenticare con i primi sei mesi appesantiti dalla lunga cassa integrazione».Gatti di Fiom, però, osserva: «A questo punto chiediamo un incontro con l’azienda a livello nazionale al Mise. Vogliamo garanzie sul futuro produttivo di Cassino».LA FORZA LAVORONegli ultimi anni la forza lavoro è scesa da 4500 lavoratori a 3.600. Un giudizio positivo arriva anche dal presidente del consiglio regionale del Lazio Mauro Buschini: «L’annuncio di FCA del nuovo suv di Maserati è un buon segnale verso un investimento forte strategico sullo stabilimento di Piedimonte San Germano. La crisi dell’automotive del 2019 dovuta alla contrazione della domanda sia in Europa che in Italia anche a causa delle nuove restrizioni sui diesel e il crollo del 2020, hanno fatto soffrire Cassino e uno indotto unico nel Lazio con migliaia di professionalità».Poi aggiunge: «Il Consiglio regionale su iniziativa della Presidenza ha aperto un tavolo con sindacati e sindaci dell’area che hanno dovuto affrontare un nuovo trend di flessione dell’occupazione diretta e indiretta che ha portato a situazioni di grave crisi. Il suv Maserati è, dunque, un punto fermo per il futuro del polo di Piedimonte San Germano su cui FCA si è impegnato a intervenire con investimenti forti per produrre nel segmento premium come è il nuovo prodotto Maserati. Siamo e saremo assolutamente vigili su un elemento prioritario: la nuova produzione dovrà rispettare l’organico dello stabilimento in ogni aspetto».E sul progetto dell’area di crisi osserva: «In merito all’area di crisi complessa proseguiamo nel percorso tracciato, e siamo impegnati in una positiva interlocuzione con il Ministero al quale chiediamo di comprimere i tempi per poter essere pronti al più presto, ridare ossigeno all’area e ripartire nella fase post covid in modo positivo».Nei prossimi mesi inizieranno a Cassino gli allestimenti delle preserie per le prove su strada mentre è stato confermato che le vendite di Maserati Grecale partiranno entro la fine del 2021.