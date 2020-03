© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il sindaco di Cassino Enzo Salera da questa mattina è ricoverato, per accertamenti, nel reparto di Cardiologia dell’ospedale Santa Scolastica della città. Il primo cittadino la notte scorsa ha avvertito dolori lancinanti al petto e i familiari lo anno subito trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale dove i sanitari lo hanno sottoposto a tutti gli esami clinici del caso. Il suo malore, è stato detto, non è ricollegabile in alcun modo al coronavirus. A causare il malore sarebbe stato il forte stress accumulato in queste settimane per coordinare l’attività comunale per il fenomeno del coronavirus con i continui viaggi a Frosinone e Roma per i contatti con Regione, Prefettura e Asl. Questa mattina avrebbe dovuto deporre una corona di fiori al monumento ai caduti per la ricorrenza dei 76 anni della distruzione della città da parte degli alleati durante la seconda guerra mondiale. La breve cerimonia è stata tenuta dal vice sindaco Francesco Carlino.