Ha destato grande scalpore a Cassino la forte dichiarazione del sindaco Enzo Salera nel consiglio comunale di lunedi mattina su iniziative sospette per la gestione di appalti pubblici. “Questa è feccia politica. Contro di me la macchina del fango.” Aveva insistito. Un intervento politico, come lo aveva definito, suffragato da fatti concreti tanto da presentare, alcune settimane fa, una denuncia alle forze di polizia. Ma non a Cassino, si è saputo ieri. Salera, però, non ha indicato nel suo intervento nomi della minoranza consiliare o extraconsiliare e nemmeno lo ha scritto nella denuncia. E dopo il silenzio di lunedi in aula ieri alcuni consiglieri di minoranza hanno sottoscritto un documento in cui chiedono spiegazioni più dettagliate al sindaco altrimenti lo denunceranno. Salera, però, non si lascia intimorire e spiega:”Il mio è un ragionamento politico basato su fatti concreti. Le autorità competenti sono già al lavoro per eventuali riscontri”. I consiglieri Giuseppe Golini Petrarcone, Francesco Evangelista, Salvatore Fontana, Massimiliano Mignanelli e Luca Fardelli scrivono:”Il primo dovere di un sindaco è quello di rivolgersi, documenti alla mano, all'autorità giudiziaria nel momento in cui ravveda la presenza di eventuali soggetti dal comportamento illecito, in consiglio comunale. Denunciare la presenza di 'feccia' nel gruppi di minoranza, vuol significare puntare il dito contro tutti i consiglieri che siedono tra i banchi dell'opposizione. Mai un sindaco di Cassino ha usato un termine tanto spregevole nei confronti di colleghi 'rivali'. Il dibattito politico può essere consentito ma ci sono dei limiti che non devono mai essere superati. Se il sindaco è certo che tra le fila della minoranza esistano persone che si comportano contro legge, ebbene ha l'obbligo istituzionale di presentare una formale denuncia e non contro ignoti e poi ha l'obbligo morale di riferire il nominativo di chi, con il suo comportamento irrispettoso, può ledere l'immagine di Cassino. Siamo pronti a prendere provvedimenti anche estremi nel caso in cui queste accuse dovessero essere comprovate e documentate. In caso contrario saremo costretti a procedere per le vie legali chiedendo al Sindaco (personalmente e non come Istituzione) il risarcimento del danno morale. Nel caso in cui il tribunale riterrà opportuno darci ragione, il risarcimento sarà interamente devoluto alle famiglie indigenti della città.” Salera era stato critico verso coloro che tentano di screditare il governo locale con manifestazioni di basso livello, come l’intervento sulla corsia ciclabile e la chiamata ad una trasmissione televisiva. E aveva detto:«Esprimono la feccia della politica quegli ominicchi, come li definiva Leonardo Sciascia nel Giorno della Civetta, che da decenni cercano di avere una visibilità in questa città. E avvicinano dei consiglieri di maggioranza per convincerli a creare un gruppo autonomo per mettere sotto scacco il sindaco e l’amministrazione. Per metterli sotto ricatto affinché, per esempio, una società che si occupa di efficientamento energetico venga imposta a questa amministrazione. O per cercare di mettere mano sugli appalti». E poi aveva attaccato chi vuole gettare “la macchina del fango” sul comune:«La macchina del fango si attiva per un motivo ben preciso. Perché la macchina del fango non è altro che la bassa manovalanza di chi vuole mettere le mani sulla città. Delegittimando persone perbene, democraticamente elette con un plebiscito.” E quattro consiglieri di maggioranza contattati da persone esterne sarebbero pronti a testimoniare sui contatti avuti.

