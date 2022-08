Cassino, si ribalta con l'auto: donna finisce in ospedale

Un incidente stradale si è verificato in mattinata a Cassino, in via Valle del Garigliano, l'arteria che collega con i comuni di San Vittore del Lazio e Rocca D'Evandro, spesso teatro di scontri e sinistri. Per cause ancora in fase di accertamento da parte degli investigatori una donna ha perso il controllo della sua auto ed è finita fuori strada, riballtandosi. Si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Cassino e immediatamente i residenti che hanno sentito il boato e sono usciti in strada hanno allertato i soccorsi del 118. La donna è stata trasferita all'ospedale Santa Scolastica di Cassino: ha riportato diverse ferite. Tanta la paura. I residenti tornano a chiedere la messa in sicurezza.