Dopo l’elezione di lunedi sera da parte dell’assemblea dei soci del Cosilam di Cassino ieri si è insediato il nuovo Presidente Marco Delle Cese. Con lui i componenti del Cda il Vice Presidente Guido Natoni e il consigliere Giuseppe Villani. Sempre ieri il consigliere Domenico Iacovella ha ritirato le proprie dimissioni formalizzate lo scorso 26 settembre e quindi è rientrato a far parte del Cda in rappresentanza della regione Lazio.. Nel corso della mattinata il nuovo Consiglio di Amministrazione ha incontrato i dipendenti del Consorzio e analizzato le prime attività su cui procedere con il massimo impegno. “Ci tengo a ringraziare tutti i dipendenti per il benvenuto che ci hanno riservato – ha affermato il Presidente Marco Delle Cese – Sono sicuro che ci sarà una proficua e importante collaborazione con il massimo impegno da parte di tutti. Rivolgo un sentito ringraziamento ai soci che hanno riposto la loro fiducia in me, primo fra tutti il sindaco del Comune di Cassino Enzo Salera che ha avanzato la proposta e tutti i componenti dell’Assemblea, sia pubblici che privati, che l’hanno accolta e votata. Ripagherò la loro fiducia con il massimo impegno sulle diverse progettualità in atto. In ultimo un ringraziamento lo rivolto anche ai miei predecessori, i Presidenti Pietro Zola e Mario Abbruzzese, che hanno lavorato molto per questo Consorzio sapendo rimettere la chiesa al centro del villaggio, ovvero permettendo al Cosilam di avere quel ruolo centrale nello sviluppo del territorio”. Lunedi sera l’assemblea aveva approvato il bilancio di previsione 2020 che presenta un utile di 54 mila euro.