Cassino, sfonda la porta dell'ex con l'ascia: arrestato

Armato di motosega e ascia tenta di aggredire l’ex compagna incinta: bloccato e arrestato dai carabinieri. La movimentata serata è stata vissuta domenica scorsa nella Valle dei Santi, dove i carabinieri di Sant’Apollinare assieme ai colleghi della sezione radiomobile di Cassino, hanno arrestato un 32enne di Monte San Giovanni Campano, il quale dovrà rispondere di atti persecutori (stalking), lesioni personali aggravate e continuate, resistenza a pubblico ufficiale e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Stando alla ricostruzione dei carabinieri agli ordini del capitano Giuseppe Scolaro, l’uomo, nella serata del 25 aprile, dopo aver aggredito il padre, a cui avrebbe anche danneggiato il telefono cellulare per impedirgli di contattare le forze dell’ordine, si è recato nel cassinate nell’abitazione del fratello, dove l’ex compagna, assieme alla figlia di due anni e alla madre, si erano rifugiate per evitare maltrattamenti ed ha danneggiato il portone d’ingresso. Il 32enne avrebbe utilizzato una motosega e di un’ascia con lama in acciaio per sfondare la porta e raggiungere i familiari.

Sul posto, una volta allertate, si sono subito recate le pattuglie dei carabinieri in servizio sul territorio, ma l’uomo si sarebbe scagliato anche contro gli uomini in divisa. Per cui con non poca fatica è stato disarmato, immobilizzato e tratto in arresto. L’ex compagna, in gravidanza avanzata, a causa del forte stato di agitazione è stata trasferita al pronto soccorso dell’ospedale Santa Scolastica di Cassino. Per fortuna, gli accertamenti dei sanitari, hanno escluso problemi al nascituro.

Per l’uomo, dopo la convalida dell’arresto da parte del Gip del Tribunale di Cassino, si sono aperte le porte del carcere di Rebibbia. I carabinieri, tuttavia, procederanno anche per rifiuto di sottoporsi all’accertamento della guida sotto l’influenza di alcool e gli hanno contestato anche la sanzione amministrativa per violazione delle disposizioni per il contenimento della pandemia, per essersi spostato in maniera ingiustificata dal paese di residenza.

Infine è stata avanzata la proposta di foglio di via con il divieto di ritorno nella Valle dei Santi. I carabinieri hanno anche sequestrato l’ascia la motosega e l’auto che l’uomo ha utilizzato per spostarsi dalla sua abitazione di Monte San Giovanni Campano fino al Cassinate.

Ultimo aggiornamento: 11:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA