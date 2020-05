© RIPRODUZIONE RISERVATA

Servizio di vigilanza al Polo Universitario di Cassino e al Polo distaccato di Frosinone: il Tar so- spende l’aggiudicazione della gara d’appalto. A rivolgersi ai magistrati del Tar di Latina è stata la società Urban Security Investigation Italia, dopo l’assegnazione biennale ad altra società del servizio di vigilanza fisso e notturno per un importo di 120 mila euro.La gara c’è stata lo scorso mese di febbraio, quando dopo l’aper- tura delle buste con le offerte di aggiudicazione risulta vincitrice una società pontina, la quale, però, ancora non ha l’autorizzazione territoriale per svolgere l’attività di vigilanza.Per questo la commissione di gara affida il servizio, con la modalità di scorrimento in graduatoria, alla seconda società. L’aggiudicazione, però, viene ritenuta non conforme alla normativa amministrativa, dalla terza società in graduatoria, Urban Security Investigation Italia, appunto, che, tramite l’avvocato Fabio Quadrini, impugna in via cautelare l’affidamento. La difesa nel ricorso mette in evidenza, tra l’altro, che l’aggiudicazione doveva avvenire solo dopo nuova riparametrazione, vale a dire nuova valutazione di tutti i singoli capitolati, e non per automatico scorrimento della graduatoria.Il Tar di Latina, con propria ordinanza, recentemente, ha accolto il ricorso. Nella stessa ordinanza il Tar ha già fissato il merito al 24 giugno prossimo, quando in pieno contraddittorio, saranno analizzate le ragioni dell’una e dell’altra parte, va- le a dire dell’Urban Security e dell’Università di Cassino. Prima del merito dinanzi al Tar di Latina, tuttavia, potrebbe intervenire una nuova decisione cautelare. L’Università, ritenendo piena- mente legittima l’aggiudicazione, ha impugnato l’ordinanza dinanzi al Consiglio di Stato.