"Questa interessante giornata di studi è dedicata alla corretta informazione ovvero ad uno dei temi più rilevanti delle libertà, da un lato, e della serietà delle fonti, dall’altro. A tal ultimo riguardo, quando sono fonte dipendenti pubblici di qualunque qualifica o funzione, la serietà coinvolge il precetto costituzionale di assolvere con onore il proprio ufficio. Quando dimenticano ciò non hanno alcuna giustificazione plausibile e non sono all’altezza del proprio ruolo". Così il prefetto di Frosinone,che hapreso parte all'incontro"Privacy e diritto di cronaca" che c'è stato stamattina in Tribunale di Cassino, alle presenza del presidente del Tribunale, Massimo Capurso, del procuratore capo Luciano d'Emmanuele e a a cura di Tommaso Polidoro."I mezzi di informazione - ha aggiunto il prefetto - svolgono una funzione determinante nell’orientare l’opinione pubblica e nelle democrazie occidentali devono svolgere il controllo critico sui poteri. Napoleone affermava che suo figlio sarebbe stato obbligato a regnare con la libertà di stampa; secondo l’Imperatore, questa era divenuto ormai un fatto imprescindibile. Quindi, negli stati contemporanei la libertà di informazione è la diretta esplicazione delle libertà di pensiero e di discussione e va garantita per assicurare il corretto esercizio dei poteri democratici (Zanone). Peraltro, Popper ha pure insegnato che di solito il segreto è padre del falso. E, dunque, ben venga l’azione degli organi di informazione nel riferire e nello smascherare le attività segrete dei pubblici poteri. In questi nostri tempi siamo stati abituati alla informazione della realtà: la realtà di ciò che succede nel mondo, la realtà nel suo farsi quotidiano, la realtà nei suoi diversi aspetti. L’attuale tendenza spinge verso la commistione tra generi un tempo chiaramente definiti e riconoscibili, ovvero l’informazione, il racconto, la fiction e l’intrattenimento. A volte questa commistione viene aggravata dalle violazioni ai dati sensibili ad iniziare da quelli strettamente personali.L’esperienza maturata - ha concluso - dovrebbe finalmente spingere tutti alla riflessione sulla necessità di prendersi qualche ora in più prima di spettacolarizzare, prima di annunciare provvedimenti e prima di emettere sentenze e certezze buone solo per il tribunale del popolo.Ognuno di noi è fallibile e dunque anche il mezzo di informazione lo è. Sono fallibili, così per fare un esempio, anche l’interessante blog sulle mafie di un importante quotidiano nazionale e gli articoli di altro quotidiano che non si sono posti alcun dubbio o scrupolo nel riferire inesattezze, pur di difendere la reputazione di una esponente antimafia. Un caso di chierici e sacerdoti per Julien Benda.Le nostre conoscenze sono smentibili o criticabili e (secondo gli insegnamenti di Popper, Kelsen, von Mises, Antiseri e Hayek) anche il fondamentale diritto di cronaca va sottratto alla presunzione fatale, alla presunzione di conoscere ciò che non si sa o non si può sapere. Se non ricordo male Joseph Pulitzer raccomandava ai suoi giornalisti “accuratezza, accuratezza, e ancora accuratezza”; perché la stampa onesta e precisa è lo strumento efficace per una opinione pubblica bene informata. E di questi tempi è un grande bisogno".