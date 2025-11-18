Cassino: “Sentinelle” nei locali e più telecamere. Arriva il patto contro la malamovida

Roma Weekend - Newsletter Gli eventi del fine settimana, ogni giovedì Iscriviti e ricevi le notizie via email

Sicurezza e legalità, all’ombra della millenaria abbazia di San Benedetto torna sotto i riflettori il tema della mala movida. Dopo la chiusura di due bar nel giro di pochi giorni ad opera degli agenti del commissariato di Polizia, ieri è stato siglato un ‘patto per la sicurezza’. Ieri mattina in sala Restagno c’è stata infatti la presentazione ufficiale del protocollo d'intesa "per la prevenzione degli atti illegali e delle situazioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica" promosso dalla Prefettura di Frosinone, Confcommercio Lazio Sud, Confimprese, Confesercenti e SILB-Fipe: nella sostanza dei fatti è stato illustrato agli esercenti del settore bar ed intrattenimento, puntando sul concetto di "sicurezza partecipata".

Tra i presenti alla conferenza, oltre al sindaco Salera e agli assessori Gino Ranaldi, Giuseppe Capizzi e Pierluigi Pontone, anche il Capo di Gabinetto della Prefettura di Frosinone, Agnese Scala, il vicepresidente della Camera di Commercio, Luciano Cianfrocca, il Presidente di Confimprese, Guido D’Amico, il Vice Presidente di Confcommercio Lazio Sud, Fabio Loreto, e i vertici territoriali di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale.

Il Sindaco Salera ha ribadito che l’obiettivo del protocollo è «coinvolgere sempre più gli esercenti, integrando e coordinando al meglio le attività di rispettiva competenza» con il primario scopo di prevenire qualsiasi fenomeno che generi insicurezza sul territorio.

I capisaldi del protocollo sono: formazione dei dipendenti degli esercizi commerciali; nomina di un referente per la sicurezza del locale, che fungerà da punto di contatto per le forze di polizia; potenziamento dei sistemi di videosorveglianza e illuminazione; adozione di un apposito codice di condotta da esporre all'interno e all'esterno del locale, anche in lingua inglese e maggiori controlli sull’età degli avventori.

Sull'aspetto del potenziamento tecnologico, la Camera di Commercio ha informato gli esercenti della possibilità di accedere a un bando per l’installazione (o l’ammodernamento) di impianti di videosorveglianza privati, che andranno ad affiancare la rete comunale esistente.

Il sindaco Salera ha annunciato che quest'ultima, che conta già oltre 100 telecamere, sarà presto ampliata fino a raggiungere quota 140.

«È un piano di sicurezza, una sorta di vademecum di cose da fare, che peraltro ognuno dovrebbe fare, che ognuno si impegna a sottoscrivere proprio perché vuole partecipare a un piano insieme alle istituzioni, ai Comuni, alle associazioni di categoria», ha affermato D'Amico. L'assessore alle Attività Produttive, Giuseppe Capizzi, ha commentato a margine che «rendere sempre più sicuri un’attività commerciale, un luogo di socialità, uno spazio pubblico, è fondamentale non solo per gli esercenti e gli avventori di un esercizio, ma per la comunità cittadina tutta», assicurando che l'Amministrazione Comunale «supporterà, con ogni mezzo possibile, il protocollo d’intesa e ogni altra attività o misura che abbia l’obiettivo di sostenere il commercio e potenziare la rete di sicurezza cittadina». Anche l'assessore alla polizia locale, Gino Ranaldi, ha sottolineato come la «Sinergia tra amministrazione, esercenti, associazioni di categoria e forze dell’ordine» si stia consolidando a beneficio di clienti, cittadini e famiglie. La consigliera Sarah Grieco, a proposito del protocollo, aggiunge: «Sono convinta che interventi di questo tipo diano una maggiore tranquillità ai tanti genitori che, come me, ogni week end, vedono i loro figli, giovani e giovanissimi, riversarsi per le strade della città». Il primo cittadino ha tenuto a ringraziare pubblicamente le autorità che stanno seguendo con massima attenzione la situazione in città, citando in particolare il Prefetto Ernesto Liguori, il Questore Stanislao Caruso, e i vertici provinciali e territoriali di Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza per l'importante «lavoro di presidio».