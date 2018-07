di Vincenzo Caramadre

Immobilizzati, bastonati e rapinati in casa: notte di terrore per una coppia di anziani. È successo a Cassino, in via Vagni. Sull’accaduto indagano i carabinieri.



Tutto è cominciato intorno alle 3. In azione due malviventi, forse con la complicità di una terza persona. Forzando la finestra del bagno che si trova al pian terreno, sono entrati nell’abitazione degli anziani.

Con il volto coperto e indossando guanti, una volta all’interno, i due banditi hanno iniziato a rovistare nelle stanze, aprendo armadi e cassetti. Cercavano ori e contanti.



I coniugi, lui 102 anni a ottobre e lei 92, stano dormendo ma i ladri non curanti di ciò hanno iniziato a rovistare anche nella loro camera, a quel punto la donna si è svegliata e i banditi, per immobilizzarla, le hanno sferrato una bastonata a una gamba.

Il marito ha tentato di alzarsi dal letto, ma i ladri lo hanno bloccato. Poco dopo i malviventi sono scappati con 500 euro circa, parte della pensione degli anziani, che hanno trovato in un cassetto.



Sotto choc, poco prima dell’alba, la coppia ha chiesto aiuto al 112. In via Vagni sono arrivati i carabinieri della compagnia di Cassino, diretti dal capitano Ivan Mastromanno. I militari hanno raccolto la testimonianza degli anziani, ma soprattutto verificato le condizioni di salute dalla donna che ha rimediato la bastonata alla gamba.

Per fortuna ha riportato solo una contusione: non c’è voluto nemmeno l’intervento dei medici.



I due malviventi, durante l’aggressione agli anziani, non hanno mostrato un particolare accento straniero, per cui si tratterebbe di italiani. Poco o niente sarebbe emerso anche dagli accertamenti scientifici per il rilievo delle impronte perché i malviventi avrebbero agito indossando guanti protettivi.



FURTI A PONTECORVO

Resta alta l’attenzione anche nel pontecorvese, dove nella zona tra Pignataro Interamna, San Giorgio a Liri e Pontecorvo, sono stati consumati ben sette furti nel giro di una decina di giorni ed è stata ripulita una scuola. A Pontecorvo c’è stato un doppio colpo al deposito Cotral di via Ravano e alla società Mondonuovo. Colpi anche a Castrocielo, dove, al pari dei colpi avvenuti a Pontecorvo, è stata smurata una cassaforte. Il sospetto è che ad agire siano più bande di malviventi, ma una in particolare punta solo le casseforti. Le smurano, le aprono sul posto e portano via il contenuto.



Sabato 14 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:10



© RIPRODUZIONE RISERVATA