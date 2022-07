Cassino, scontro tra un'auto e uno scooter nella notte: grave un minorenne

Un incidente stradale si è verificato nella notte, poco dopo le 2, appena trascorsa a Cassino. A scontrarsi, in pieno centro - e più precisamente nell'intersezione tra Corso della Repubblica e via Enrico De Nicola - sono stati una Lancia Y guidata da una donna e uno scooter con a bordo due giovanissimi. Uno dei due ragazzi del mezzo a due ruote ha riportato ferite più importanti, per questo è stata subito allertata l'ambulanza.

Poi, avendo riscontrato un trauma cranico, dall'ospedale "Santa Scolastica" il 16enne è stato elitrasportato a Roma: le sue condizioni sono gravi. Sulla dinamica di quanto accaduto stanno facendo i dovuti accertamenti le forze dell'ordine prontamente allertate e giunte sul posto nel cuore della notte.