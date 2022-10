Cassino, scontro tra due auto in via Ausonia: ferita una donna

Incidente stradale nella notte e Cassino, precisamente in via Ausonia. Ad impattare, poco dopo la mezzanotte, due mezzi, a seguito del quale una donna è rimasta incastrata tra le lamiere delle sua auto, per estrarla sono dovuti intervenire i vigili del fuoco della Città Martire. Affidata al personale sanitario del 118 è stata trasportata in ospedale. Sul posto anche le forze dell'ordine per i rilievi.