Cassino, scompare nel nulla tornando a casa, ore di apprensione. Poi la chiamata: «Sto bene»

Ore di forte apprensione quelle che si vivono a Cassino, e più precisamente nel quartiere San Bartolomeo, dove vivono i familiari di Emiliano Garbin. L'uomo, 47 anni, originario della città martire, stava per l'appunto facendo ritorno a Cassino.

Da alcuni giorni, però, non si hanno sue notizie e così è stato lanciato l'appello sui social: "Il nostro amico Garbin Emiliano è sparito nel nulla martedì 28 maggio 2024 dalle 12 alle 14.30 con il suo furgone frigorifero Mercedes targato italiano: AS219GX. Era in viaggio per l'Italia verso Cassino e il suo telefono avrebbe smesso di trasmettere nel raggio di 15 km intorno al confine tedesco che può essere preso in considerazione anche Battice".

Nella tarda mattina la chiamata che ha rincuorato tutti: "Sto bene". Allarme rientrato