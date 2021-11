Mercoledì 10 Novembre 2021, 09:34

All'apparenza sembrava un normale studente, zaino sulle spalle e abbigliamento casual, ma in un attimo era pronto a trasformarsi in scippatore in trasferta. Nell'ultima settimana ha seminato il panico tra gli anziani a Cassino, ma ieri è finito nella rete della polizia. Si tratta di un diciassettenne, originario di Roma che ora dovrà rispondere di furto con strappo. L'episodio che ha portato alla sua identificazione c’è stato nella prima mattinata di ieri, quando, il ragazzino ha avvicinato un’anziana in via Bellini e avrebbe tentato di strapparle la borsa. Le urla della donna hanno richiamato l'attenzione di un poliziotto libero dal servizio che è subito intervenuto e messo in fuga l'aggressore. Il poliziotto lo ha inseguito e contestualmente ha chiesto l’intervento dei colleghi delle Volanti impegnate nel servizio di controllo del territorio. Gli agenti del vice questore aggiunto Giovanna Salerno in pochi minuti hanno circondato un palazzo all’interno del quale si era nascosto. La fuga del giovane, dunque, è stata breve, perché è stato subito raggiunto e bloccato. Per lui è scattato l'arresto in flagranza di reato. Sotto gli occhi di decine di residenti è stato ammanettato e condotto negli uffici del commissariato di via Ausonia. Qui una volta identificato è stato scoperto che è già noto alle forze di polizia per reati di estorsione e maltrattamenti in famiglia e che si trovava, ufficialmente, in una comunità di recupero, dalla quale si allontanava per arrivare a Cassino in treno e mettere a segno i colpi. La contestuale perquisizione nello zainetto ha portato a galla un coltello da cucina della lunghezza di circa 35 centimetri. Su disposizione del Tribunale dei minori di Roma, il ragazzo è stato accompagnato presso un centro di prima accoglienza della Capitale. Nelle prossime ore comparirà dinanzi al giudice. Ma quello di ieri mattina non è stato l'unico colpo messo a segno nella Città Martire. Il 5 novembre scorso un’anziana era stata scippata della borsa all’interno della quale vi erano 150 euro. Per cui dopo il fermo per i fatti di via Bellini la polizia ha interscambiato le informazioni con i carabinieri, intervenuti per il colpo del 5 novembre. La vittima è stata chiamata al riconoscimento protetto all’interno del commissariato, all'esito del quale gli è stato contestato anche il primo colpo.