Domenica 9 Ottobre 2022, 08:12

Mattinata movimentata, quella di ieri, al mercato settimanale di Cassino, dove ci sono stati diversi borseggi. Complice la bella giornata, i banchi erano più che affollati, per questo gli scippatori hanno avuto gioco facile.

Sono stati asportati diversi portafogli (e qualche borsa), all'interno dei quali vi erano contanti, documenti e carte di credito, dalle tasche dei cittadini giunti per fare acquisti. Una decina, secondo le prime informazioni raccolte, i colpi messi a segno nel giro di un'ora.

LA FUGA

Maggiore tensione al mercato degli abiti usati. Un giovane presumibilmente di etnia rom, secondo quanto raccontato da alcuni passanti che hanno assistito alla scena, è stato sorpreso a frugare nella borsa di una donna, ma vistosi scoperto si è dato all'immediata fuga ed è stato inseguito da alcune persone presenti. E' riuscito a farla franca. L'accaduto è stato prontamente segnalato alle forze dell'ordine che sono giunte sul posto. Sono state raccolte le testimonianze e avviati gli accertamenti del caso per risalire agli autori dei borseggi. Non è escluso, tuttavia, che ad agire siano stati più gruppi. Resta di stretta attualità, quindi, la questione sicurezza nel centro della Città Martire. Diversi i cittadini che, alla luce di quanto accaduto, hanno chiesto maggiori controlli e presenza di uomini in divisa nei giorni in cui si svolge il mercato settimanale. Anche perché non è la prima volta che si registrano eventi del genere. «C'è bisogno di maggiori controlli, quanto accaduto al mercato ha turbato molte persone», è stato uno dei commenti tra la gente.