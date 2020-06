Cassino, sciopero dei lavoratori della Tiberina, azienda dell'indotto Fca

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sciopero compatto ieri dei lavoratori della Tiberina di Cassino, fabbrica dell’indotto Fca, per la rottura della trattativa con i sindacati su premio di produzione, welfare e lavoratori interinali. Ma per questa mattina è in programma un incontro tra azienda e sindacati per cercare di riprendere la trattativa. Fim, Fiom, Uilm, Fismic e Rsu hanno indetto lo sciopero a tempo indeterminato dopo che la direzione aziendale nei giorni scorsi aveva dichiarato di disconoscere il contenuto del verbale d’incontro sottoscritto il 20 maggio 2020 tra la Direzione Aziendale Tiberina Cassino e le RSU, mettendo in discussione gli obiettivi raggiunti in termini economici. Inoltre aveva dichiarato di non essere in possesso dei buoni Cadhoc, e di essere quindi costretta a erogare a coloro che ne faranno richiesta i buoni Restaurant, trasgredendo di fatto le norme contenute nel contratto di categoria sul Welfare che prevedono inoltre l’erogazione dei buoni a partire dal mese di giugno 2020. La Direzione del Personale ha dichiarato che non verranno rinnovati, alla scadenza, i contratti Staff Leasing con nessun lavoratore delle agenzie di lavoro. A portare solidarietà ai lavoratori è andato ieri mattina il sindaco di Cassino Enzo Salera il quale ha dato la propria disponibilità per fare da tramite con l’azienda per la soluzione delle problematiche lavorative. Secondo i sindacati 47 operai interinali rischiano di perdere il posto di lavoro perché l’azienda non intende rinnovare il contratto. Sono 119 gli operai con contratto a tempo indeterminato oltre ai 47 lavoratori somministrati, alcuni dei quali impiegati con questa forma contrattuale da ormai dieci anni. Tra giugno e luglio l’azienda potrebbe procedere ai licenziamenti di tutti i lavoratori con contratto in scadenza. Motivo di questa situazione critica la mancanza di commesse da parte di Fca. Perciò da ieri lo sciopero ad oltranza con presidio dinanzi ai cancelli di lavoratori e di sindacati. Questa mattina proseguirà la protesta ma si attende l’esito dell’incontro per altre decisioni. Comunque è tutto l’indotto che è in crisi per la sospensione della produzione da parte di Alfa Romeo. Infatti lo stabilimento Fca è chiuso per cassa integrazione fino alla prima settimana di luglio. E così nell’indotto.Antonio Tortolano