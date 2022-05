Cassino, schiuma bianca nel Rapido. Scatta l'allarme

Una schiuma bianca nel fiume Rapido preoccupa gli ambientalisti di Cassino. Ad accorgersi dell'episodio anomalo sono stati alcuni appassionati di sport che quotidianamente frequantano la pista ciclabile di Cassino. Le foto scattate nella giornata di ieri hanno allertato gli ambientalisti che adesso chiedono al Comune di vederci chiaro.

Andrea Vizzaccaro, che da anni si batte in prima linea nel comitato degli ambientlaisti dice: «Chiediamo che venga fatta una mappatura delle aziende e delle imprese che operano in quell'area. Inoltre, sarebbe opportuno, cosi come per l'area industriale, eseguire prove colorimetriche per stanare eventuali utenze abusive».