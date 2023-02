Cassino, schianto in via Mezzanotte: due feriti

Un grave incidente si è verificato poco dopo le 14 di oggi, primo febbraio, a Cassino, in località Sant'Angelo. Teatro del sinistro è stata via Mezzanotte, dove due vetture, per cause in fase di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Cassino, prontamente giunti sul posto, si sono scontrate violentemente. Per estrarre dall'abitacolo una delle due ragazze rimaste coinvolte nel sinistro si è reso necessario l'arrivo dei vigili del fuoco. Due mezzi del personale sanitario del 118 hanno trasferito i due feriti all'ospedale Santa Scolastica di Cassino: non sono in pericolo di vita.