Cassino, schianto in centro: muore un 30enne

di Vincenzo Caramadre

In uno scontro il via Verdi a Cassino, stanotte, è morto un 30enne del posto. Si tratta di Lorenzo Saggese, persona conosciuta e stimata.

L'uomo viaggiava in sella al suo scooterone che ha impattato con una Bmw. Sul posto il 118, la disperata corsa in ospedale e poi la morte. La dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabineri.

Domenica 22 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:27



© RIPRODUZIONE RISERVATA