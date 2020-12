Cassino, ragazza scende dal treno e viene aggredita

Scende dal treno e viene aggredita da un giovane di nazionalità straniera. È accaduto poco dopo le 11 alla stazione di Cassino. La giovane è stata salvata da due tassisti, Marcello e Maurizio, i quali richiamati dalle urla hanno soccorso la ragazza. L'uomo in evidente stato confusionale, è stato fermato dalla Polfer. La ragazza ha accusato un malore per cui si è reso necessario il ricorso alle cure del personale del 118, prontamente intervenuto. Sono in corso accertamenti.

Ultimo aggiornamento: 13:13

