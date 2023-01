Giovedì 12 Gennaio 2023, 07:32



Due giorni di disagio per il traffico veicolare lunedì e martedì 16 e 17 gennaio per consentire lo svolgimento di lavori di riqualificazione del Corso della Repubblica a Cassino mediante indagini georadar per la valutazione del rischio derivante dal rinvenimento di ordigni bellici inesplosi durante la seconda guerra mondiale nell'inverno del 1944. Saranno al lavoro i tecnici di una ditta molisana specializzata nell'individuazione di bombe rimaste interrate nel dopoguerra durante la ricostruzione della città.

L'ufficio tecnico ha richiesto alla polizia urbana l'interdizione del traffico veicolare nel tratto di strada compreso tra l'intersezione con via Marconi e l'intersezione con piazza Diaz, dalle 7 alle 17. Ossia dal civico 73 fino al numero 163, circa 200 metri tolti al traffico. Le deviazioni sono per via Arigni e per via Marconi. L'Area Tecnica dovrà provvedere all'installazione di apposita segnaletica stradale, dando ampia diffusione del provvedimento con adeguati avvisi per la cittadinanza nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Il Georadar è una tecnica di prospezione geofisica del suolo non distruttiva, che consiste nella misurazione di alcune proprietà fisiche che possono rivelarne la struttura, la presenza di oggetti sepolti o di varie stratificazioni.

La misura si basa sulla generazione di impulsi elettromagnetici che prima vengono diretti e poi riflessi dal suolo. Il segnale riflesso viene ricevuto da un'antenna e quindi interpretato tramite un software che analizza le specifiche caratteristiche del suolo stesso. Il Georadar localizza e rileva oggetti interrati e può essere utilizzato in vare superfici: roccia, terra, ghiaccio, acqua fresca, legno, pavimentazioni, strutture (es. muri cemento armato, ponti, viadotti). Il Georadar può rilevare tubazioni interrate metalliche e plastiche, serbatoi. Può determinare lo spessore del sottosuolo. L'ispezione sotterranea servirà sia a individuare eventuali reperti bellici e sia le tubazioni idriche o cavi elettrici e telefonici. Infatti le società interessate sono pronte a sostituire tutti gli impianti sotterranei come hanno fatto per piazza Diamare. In base alla relazione della ditta l'ufficio tecnico comunale stabilirà i tempi di rifacimento del Corso della repubblica.

Il Comune dispone di un finanziamento di un milione e 300 mila euro per il rifacimento a completamento dell'opera di ristrutturazione del centro urbano di Cassino. Il progetto del Comune di Cassino prevede la pedonalizzazione del Corso collegato a Piazza Diamare già ristrutturata con una artistica fontana con 13 zampilli danzanti colorati. Ma prima del cantiere bisognerà mettere in sicurezza il fondo stradale, come prevede la legge.