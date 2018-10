© RIPRODUZIONE RISERVATA

Hanno assaltato le scuole per fare razzia di computer, ma i consigli dei carabinieri hanno evitato che si consumassero diversi furti in una notte. E’ successo nella Valle dei Santi, tra le scuole di San Giorgio a Liri, Sant’Andrea e Sant’Apollinare, sedi di scuole dell’infanzia, primarie e medie.La maggior parte dei computer portatili - come consigliato dai militari dell'arma alla dirigenza - era stata messa al sicuro, per cui i malviventi sono andati via con un pugno di mosche. Solo a Sant’Apollinare sono stati rubati 4 vecchi pc e due lavagne elettroniche. Tentativo di furto anche al municipio di Vallemaio, ma l’allarmare e l’intervento del sindaco ha evitato il colpo. In tutte le strutture ci sono stati comunque danni alle porte, perché i malviventi hanno aperte le porte utilizzando piedi di porco.Sull’accaduto indagano i carabinieri della compagnia di Cassino e Pontecorvo. Il sospetto dei carabinieri è che ad agire sia stata sempre la stessa banda.Banda che potrebbe aver colpito anche alla scuola di Conte di Cassino e Sant’Elia Fiume Rapido. Altri furti in alcune scuole del sud Pontino, proprio a confine con la Valle due Santi, ci sono stati sempre nella notte tra venerdì e sabato.