Cassino, rubano monili d'oro ad un'anziana e scappano: arrestati in Autostrada

Si fingono funzionari delle Poste, truffano un'anziana portandole via monili d’oro e fuggono in Autostrada: inseguiti e arrestati. Il fatto è stato scoperto nei giorni scorsi quando gli agenti della Sottosezione polizia stradale di Cassino hanno notato sulla carreggiata sud, all’altezza del casello autostradale di Cassino, una Jeep Renegade che procede ad alta velocità cercando di dileguarsi tra i mezzi in transito.

Nonostante l’intenso traffico del week end, gli agenti sono riusciti a raggiungere ed intimare l’alt al conducente ma, per tutta risposta, ha pigiato sull'acceleratore ed ha proseguito la marcia: il passeggero ha lanciato dal finestrino un grosso marsupio, recuperato sulla carreggiata da una seconda pattuglia immediatamente intervenuta.

All'interno numerosi monili d’oro.

Con non poche difficoltà la Jeep Renegade è stata fermata dagli agenti e, durante le fasi del controllo, i due giovanissimi occupanti dell’auto hanno fornito scuse articolate e contrastanti circa il loro viaggio. I “centauri della Stradale di Cassino” hanno avviato una meticolosa attività d’indagine anche a fronte dei numerosi oggetti preziosi gettati dall’auto in corsa. L’intuito degli investigatori ha permesso di risalire ad un furto in abitazione consumato a Firenze nella mattinata.

"In particolare, i malfattori riuscivano a far allontanare da casa la badante di una persona anziana e successivamente un uomo, fingendosi un funzionario delle Poste, si introduceva nell’abitazione della donna sottraendo dai cassetti di un armadio tutti in suoi gioielli, ricordi di un’intera vita", è stato spiegato dalla polizia.

I due occupanti del veicolo sono stati arrestati e messi a disposizione del pm di turno alla procura di Cassino che ne disponeva gli arresti domiciliari. La donna è stata contattata e, incredula, ha gioito per il recupero dei propri beni.