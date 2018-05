Cassino, robot per disabili da un progetto tra la facoltà di Ingegneria di Cassino e la Fondazione Santa Lucia Di Roma

di Domenico Tortolano

Secondo incontro alla facoltà di Ingegneria dell’ateneo di Cassino con i medici della Fondazione dell’ospedale Santa Lucia di Roma per una collaborazione in materia di ricerca in favore dei disabili. L’iniziativa scaturisce da una collaborazione avviata dall’ex deputato Anna Teresa Formisano, responsabile dei Rapporti Istituzionali della Fondazione, con la stipula di una convenzione di ricerca tra l’ateneo cassinate e la stessa Fondazione Santa Lucia. Al convegno si è parlato di neuroscienze con il direttore scientifico dell’ospedale romano, prof. Carlo Caltagirone, il suo gruppo di ricercatori e i docenti del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione di Cassino. La delegazione romana ha visitato i laboratori di ricerca della facoltà mirati a realizzare elementi robotici accompagnati dal rettore Giovanni Betta, dalla dottoressa Formisano e dal direttore del dipartimento d’ingegneria elettrica il prof. Stefano Chiaverini. “L’obiettivo di questa collaborazione – ha detto l’ex parlamentare Anna Teresa Formisano – è di sviluppare qui alla facoltà di ingegneria nuovi modelli robotici per favorire la mobilità di persone costrette sulla sedia a rotelle. Quindi lo sviluppo di progetti basati su innovazioni tecnologiche. Io non ho dimenticato il mio territorio.” Al Santa Lucia viene già utilizzato il robot ReWalk, che è un esoscheletro indossabile dotato di sensori e motori che azionano il movimento delle anche e delle ginocchia. Consente la deambulazione a persone prive della capacità di movimento delle gambe a seguito di lesioni midollari all’altezza del dorso. Viene utilizzato in combinazione con bastoni canadesi. ReWalk non sostituisce la carrozzina, ma consente di trascorrere alcune ore della giornata in posizione eretta e con possibilità di camminare.

Mercoledì 16 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:40



