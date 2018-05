di Vincenzo Caramadre

La tabella di marcia è chiara: individuare i punti critici e procedere agli scavi. L’inchiesta sul presunto interramento di rifiuti speciali pericolosi a Nocione - località a confine tra Cassino e Sant’Elia - è a un punto di svolta.



La Guardia di Finanza di Cassino ieri mattina, assieme agli esperti nell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e all’Arpa Lazio (sezione di Frosinone), ha passato al setaccio l’area privata di 5 mila metri quadri, dove c’è il forte sospetto che negli anni 90 siano stati interrati rifiuti solidi urbani e ospedalieri.



Un lavoro certosino quello delle fiamme gialle del Gruppo di Cassino, dirette dal tenente colonnello Salvatore Rapuano e dal capitano Lorenzo Musone. Un lavoro iniziato ormai da qualche anno e che ora è un punto di svolta con l’avvio degli scavi per capire, cosa, realmente, sia stato interrato nella zona.



Ieri mattina gli esperti dell’Ingv, con l’utilizzo di una specifica strumentazione, hanno attraversato in largo e in lungo l’intera area per individuare la presenza di campi elettromagnetici tali da far pensare alla presenza di rifiuti nel sottosuolo. Si parte da 13 punti d’interesse sul terreno, individuati, lo scorso anno a marzo, quando, su disposizione del Procuratore Capo di Cassino, Luciano d’Emmanuele, si alzò in volo un aero della Guardia di Finanza (un P166), dotato del sistema Tabi 320, vale a dire uno scanner, sensibile alle radiazioni termiche e capace di levare temperature superficiali da -20 a 110 gradi.



Ebbene, grazie a quest’attività, furono individuate gli ormai noti 13 punti nella zona di Nocione con anomalie nel terreno. Vale a dire avvallamenti e piccoli dossi, dove i sensori dell’aereo rilevarono emissioni di calore anomale per un terreno del genere.

La Procura e la Guardia di Finanza intendono andare sino in fondo, ma per capire cosa ci sia nel sottosuolo occorre individuare i punti esatti dove potrebbero esserci rifiuti, per questo ieri mattina sono intervenuti gli esperti dell’Ingv e dell’Arpa Lazio, che a breve relazioneranno per poi fare entrare in azione le pale meccaniche.

Più di qualche volta si è parlato di carotaggi, ma a quanto, nel caso di Nocione saranno estratte, con l’intervento dei vigili del fuoco, intere zolle, porzioni di almeno un metro cubo di terreno per evitare di dissolvere nell’ambiente eventuali tracce inquinanti. Sinora gli scavi sono stati bloccati dalle condizioni meteo non favorevoli, ma con l’avvicinarsi della stagione estiva tutto sarà più agevole.

Il caso Nocione risale a 20 anni. Nel 2014 dopo un periodo d’indagine fu archiviato, ma poi il Procuratore Capo Luciano d’Emmanuele ha riaperto il caso. Molti i cittadini e gli ambientalisti che in questi anni hanno chiesto la verità, anche perché nella zona ci sarebbe stato un aumento di alcune specifiche malattie tumorali. L’impegno delle fiamme gialle è assolutamente totale, ma il vero problema è legato alla bonifica. Se verrà accertata la presenza di rifiuti occorrerà bonificare l’area e questo non è certo compito della magistratura o delle fiamme gialle ma delle autorità amministrative: Comune e Regione. L’area attualmente è interdette al pascolo e alla coltivazione. “Il Comune, nel caso in cui occorrerà, è pronto a fare la sua parte. Ringraziamo la Procura e la Guardia di Finanza per il lavoro che stanno svolgendo”, ha detto il sindaco Carlo Maria D’Alessandro.

Tanti come accennato i residenti che attendono la verità, alcuni rappresentati dall’avvocato Luigi Pascarella. “I miei assistiti che hanno raccolto cartelle cliniche con neoplasie similari attendono di sapere se c’è correlazione tra i presunti interramenti e le malattie, ben vengano, dunque, le attività d’indagine e gli scavi in località Nocione”, ha spiegato l’avvocato Pascarella.

