Rifiuti interrati negli anni 90 alla periferia di Cassino: a Nocione la zona è contaminata dai metalli pesanti. Depositata, ieri mattina in Procura, l’attesa relazione dell’Arpa sezione di Frosinone sulle analisi dei terreni avviate dopo gli scavi.

Nella zona, sia nella la parte superiore, sia nelle aree sottostanti, sino alle falde acquifere, sono state riscontrate tracce da ferro, manganese, zinco e altri metalli pesanti oltre soglia, vale a dire oltre i valori che la legge impone per evitare danni all’ambiente e alla salute umana. Le analisi eseguite dai tecnici di Arpa Lazio, nell’ambito dell’inchiesta portata avanti dalla Procura e dalla Guardia di Finanza, hanno confermato, dopo gli scavi di un mese fa, che la zona è contaminata. Il sospetto, alla sola vista della montagna di rifiuti scavati, era molto alto, ora c’è la certezza con le analisi di laboratorio. Le indagini, ovviamente, non si fermano e si muovono su due versanti. Il primo con l’attivazione della procedura di caratterizzazione dei rifiuti, ciò vuol dire che, nelle prossime settimane si continuerà a scavare, per capire la tipologia di rifiuto interrati. Ciò per arrivare, nell’ambito del tavolo tecnico già avviato in Provincia, al piano di bonifica. Un piano che a secondo della tipologia di rifiuto avrà le sue caratteristiche di intervento per tutelare la salute e l’ambiente. Il secondo troncone dell’inchiesta coordinata dal Procuratore Capo Luciano D’Emmanuele e dagli uomini del tenente colonnello Salvatore Rapuano, riguarda anche l’individuazione dei responsabili degli interramenti. La svolta alle indagini, come noto, è arrivata a fine giugno scorso, quando, dopo vent’anni di sospetti e varie tranche d’indagini, alcune archiviare, i vigili del fuoco, su ordine della Procura, in collaborazione con gli esperti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia sono entrati in azione con le pale meccaniche a Nocione scavato cumuli di rifiuti interrati, apparentemente rifiuti solidi urbani, ma potrebbe esserci anche dell’altro, per questo ci sarà il piano di caratterizzazione. Ciò sulla scorta di una precisa relazione che la Guardia di finanza ha inviato lo scorso anno, dopo i rilevamenti aerei con mezzi in grado di individuare anomalie nella zona 5 mila metri quadrati a ridosso della Superstrada Cassino - Sora. Ben tredici i punti nei quali il terreno risultò morfologicamente irregolare con avvallamenti e rialzi. Un accertamento tecnico fondamentale perché, proprio in quei punti del terreno, ritenuti anomali sono emersi i rifiuti. Una verità attesa da vent’anni, nel corso dei quali più volte ci sono stati esposti da parte di cittadini, residenti e ambientalisti. “Intanto va fatto un plauso alla Procura e alla Guardia di Finanza, ma ora, per quel che ci riguarda, cercheremo di capire se c’è nesso di causalità tra la presenza dei metalli pesanti a Nocione e le neoplasie riscontrate in diversi residenti della zona. Ciò, con ogni probabilità, lo faremo con consulenti di parte, sia ambientali sia medico legali”. A parlare è l’avvocato Luigi Pascarella che assiste alcuni residenti della zona di Nocione.

