Rifiuti interrati a Cassino: scatta l’ordinanza del sindaco. Le analisi dell’Arpa Lazio, nella zona di Nocione, hanno riscontrato una vasta contaminazione da metalli pesanti: ferro, manganese e zinco, per questo il sindaco di Cassino, Carlo Maria D’Alessandro, in accordo con l’assessore all’Ambiente Dana Tauwinkelova, ha emanato un’ordinanza di divieto di coltivazione, pascolo e approvvigionamenti delle acque.

"Si tratta di un provvedimento necessario - ha detto l'assessore Tauwinkelova - dopo che Arpa Lazio, sezione provinciale di Frosinone, ha trasmesso alla Guardia di Finanza i rapporti di prova sui campioni di fango acque superficiali e suoli privati sul terreno in località Nocione. Dai quali emerge il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione di metalli pesanti nei campionamenti prelevati nell'area soggetta ad indagine. Pertanto dopo la comunicazione della Guardia di Finanza al Comune dei dati relativi ai prelievi abbiamo deciso insieme al Sindaco di preparare questa ordinanza in via precauzionale”.

Il divieto nella zona è assoluto e i controlli sono stati demandati alla alle forze dell'ordine, all’Asl, distretto D, e all’Arpa Lazio

“E' quindi fatto divieto - ha spiegato il sindaco, Carlo Maria D'Alessandro - a tutti i proprietari dei terreni e dei pozzi e a tutti coloro che fossero titolare di altro diritto di possesso uso e godimento a qualunque titolo esercitato, di uso a scopo potabile zootecnico e agricolo dell'acqua proveniente dei pozzi di proprietà fino ad avvenuto riscontro di conformità dei parametri ad opera dei competenti organi di Igiene e Sanità. Inoltre è fatto divieto di utilizzo dei terreni ai fini della coltivazione del Pascolo e l'emungimento delle acque presenti nei fossi interpoderali tra le particelle interessate dal presente provvedimento. L'obiettivo è quello di tutelare la salute dei cittadini di Cassino e per questo siamo pronto ad offrire la nostra piena collaborazione alle indagini in corso al fine di chiudere una delle più brutte pagine della storia di questo territorio”.

Il Comune è pronto, dunque, a fare la propria parte, ad indagare sulla ventennale questione Nocione sono i finanzieri del Gruppo di Cassino, diretti dal tenente colonnello Salvatore Rapuano. Ci si muove su due fronti: per accertare chi, materialmente, negli 90 ha interrato quei rifiuti e a che titolo e sul fronte della bonifica. Arpa Lazio ha certificato che la zona è contaminata, per cui dopo i primi scavi nella prossime settimane ci saranno altri sondaggi per caratterizzare i rifiuti. Si tratta solo di rifiuti solidi urbani, oppure ci sono anche rifiuti di altra natura?

Su questo importante aspetto stanno lavorando le fiamme gialle sotto il diretto coordinamento del procuratore Luciano D’Emmanuele.

L’area interessata agli interramenti è di circa 5 mila metri quadrati e si trova alla periferia di Cassino, a ridosso della superstrada Cassino - Sora, dove ci sono molte abitazioni e proprio i residenti, molti dei quali affetti da neoplasie. Assistiti dall’avvocato Luigi Pascarella recentemente hanno anche presentato un esposto in Procura. “Vogliamo sapere se ce correlazione tra la contaminazione e le neoplasie”, ha detto l’avvocato Pascarella.

