Cassino, reparto di oculistica: liste d'attesa abbattute e 1200 interventi l'anno

Oltre 1200 interventi chirurgici effettuati in media ogni anno, 3050 visite e consulenze. Questi i numeri dell’attività clinica, diagnostica e chirurgica della UOSD Oculistica del Santa Scolastica di Cassino diretta dal Dott. Luigi Pinchera.

Un reparto che presenta le liste d’attesa nettamente più brevi della Regione Lazio e tra le più

rapide d’Italia. Per effettuare un intervento chirurgico, infatti, i tempi oscillano tra i 30 e i 45

giorni.

“Si tratta di un record e di un nostro orgoglio – spiega il Dott. Pinchera – e questo fa del Santa

Scolastica un punto di riferimento per la mobilità attiva da altre regioni. Abbiamo infatti pazienti

che arrivano dal Molise, Abruzzo, Campania (alto casertano) e da tutto il territorio della Regione

Lazio. Per le patologie urgenti non c’è praticamente attesa. In generale, l’indice di mobilità attiva,

corrisponde a circa il 40% dei casi trattati”.

Direttore Pinchera, quale innovazione presenta la UOSD Oculistica?

"Ce ne sono diverse ma, in particolare, voglio sottolineare la procedura chirurgica di estrazione

della cataratta anche a scopo refrattivo. Riusciamo cioè contemporaneamente a correggere difetti

di vista preesistenti quali miopia, ipermetropia, astigmatismo. Viene poi data massima urgenza agli interventi per risoluzione di distacchi di retina.

Tra gli altri interventi chirurgici vengono eseguite vitrectomie posteriori per casi complessi come

postumi di intervento di cataratta pucker maculari emovitrei in retinopatia diabetica, trattamenti



di patologie maculari con iniezioni intravitreali di AntiVEGF.Operiamo tutti i giorni feriali della settimana e le urgenze anche nei giorni festivi, offriamoconsulenze oculistiche richieste dal Pronto Soccorso ed altri reparti, diagnostica strumentale(fluorangiografie, auto fluorescenza, retinografie) e trattamenti laser retinici"."Massima attenzione! La nostra gestione prevede un controllo accurato di tutte le procedure diaccesso e di inclusione nelle sedute chirurgiche, dei pazienti. Chi è a rischio per patologiepregresse viene prima sottoposto ad un’accurata consulenza specialistica"."Sì, la nostra sala operatoria oculistica sta per essere dotata di macchinari innovativi, di ultimagenerazione, che ci consentiranno, per esempio, nel caso specifico degli interventi di estrazione dicataratta, un “risparmio” nella erogazione della potenza degli ultrasuoni e, di conseguenza, lapossibilità di ridurre ulteriormente il rischio di possibili danni iatrogeni, cioè quei danni indottidalla procedura chirurgica stessa.L’oculistica rappresenta un’eccellenza della Asl di Frosinone e presto verrà dato conto anchedell’attività degli altri reparti territoriali".