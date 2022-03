Cassino, reintegra sul posto di lavoro: la conferma dall'appello

La corte di appello di Roma, sezione lavoro, ha rigettato il reclamo in appello proposto da una clinica del cassinate contro una lavoratrice Oss, assistita dall’avvocato Gabriele Picano, del Foro di Cassino. In primo grado dal Tribunale di Cassino era stata reintegrata in servizio a seguito di licenziamento con condanna verso la clinica a dover corrispondere alla stessa anche un’indennità risarcitoria pari a dodici mensilità. La Corte di appello ha respinto il ricorso confermando l’orientamento dato dal Tribunale di Cassino in tema di tutela reintegratoria. La società è stata anche condannata al pagamento delle spese di giudizio.