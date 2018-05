di Vincenzo Caramadre

Minaccia, immobilizzata e rapinata in casa degli oggetti di valore. L’alba di terrore è stata vissuta a Villa Santa Lucia, frazione di Piumarola, dove una sessantaseienne del posto, sola in casa perché il marito e il figlio erano a lavoro per il turno di notte, è stata legata e rapinata.

Il bottino si aggira sui mille euro. Sull’accaduto indagano i carabinieri della compagnia di Cassino. Tanta l’attività di prevenzione delle forze dell’ordine, ma cresce la preoccupazione tra la gente, sopratutto le persone anziane perché è la terza rapina nel giro di un mese e mezzo tra San Vittore del Lazio, Aquino e Villa Santa Lucia.

Mercoled├Č 9 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:51



