Cassino, l'Associazione carabinieri ricorda Marino Fardelli, vittima della strage di Ciaculli

Il Raduno Interregionale dell’Associazione Nazionale dei Carabinieri, ieri pomeriggio, a Caira ha reso omaggio al concittadino carabiniere Marino Fardelli, vittima, insieme ad altri commilitoni, nel 1963 di un attentato mafioso a Ciaculli, in provincia di Palermo.

Davanti al cippo eretto in suo onore, nella omonima piazza, è stata deposta una corona d’alloro dell’Associazione da parte del Presidente, generale Pasquale Muggeo, del sindaco Enzo Salera, del comandante provinciale dell’Arma, il colonnello Alfonso Pannone, del nipote Marino Fardelli, che ne ha rinnovato il nome.

Presenti alla cerimonia, tra gli esponenti politici, la presidente del Consiglio comunale Barbara Di Rollo, l’assessore alla Polizia Locale Barbara Alifuoco, i consiglieri Fabio Vizzacchero e Luca Fardelli, anch’egli nipote del defunto carabiniere, ufficiali, sottoufficiali e la Fanfara dei Carabinieri.

La deposizione della corona, benedetta da don Claudio, parroco della frazione di Caira, è stata preceduta dalla lettura della motivazione della medaglia d’oro al valor civile al carabiniere Fardelli. Ha fatto seguito poi la lettura della preghiera del Carabiniere.

Per la sobrietà della cerimonia si è dato spazio a due soli interventi. Il primo di Marino Fardelli, attuale difensore civico del Lazio, che ha richiamato alcuni tratti della figura dello zio; il secondo, del generale Muggeo, il quale ha opportunamente voluto ricordare il sacrificio degli uomini che hanno contrastato la mafia, anche con il sacrificio della propria vita. "Uomini da non dimenticare, il cui ricordo invece è da mantener vivo ad insegnamento e monito per i nostri giovani e per un impegno che mai deve venir meno contro tutte le mafie, la criminalità organizzata, a difesa e tutela dei cittadini".