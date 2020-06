© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non solo il dissesto e le condanne per pagare cittadini infortunati a causa di strade sconnesse o di marciapiedi malridotti, ora anche un’altra tegola per il comune di Cassino. Le radici degli alberi non solo hanno divelto i marciapiedi di diverse strade ma stanno penetrando, sottoterra, negli ingressi dei negozi. Tanto che diversi commercianti si sono rivolti ai loro legali per farsi risarcire dei danni subiti per i pavimenti da rifare. Il comune è stato condannato dal giudice a pagare 26 mila euro per le radici di un nodoso tiglio infiltratesi sotto il pavimento di un negozio di abbigliamento in via De Nicola. Ma alla fine con una transazione tra le parti il danno verrà liquidato in appena seimila euro. Ma altre richieste sono in arrivo. Probabilmente almeno una ventina per ora. Il commerciante, ignaro delle radici, per la deformazione del pavimento aveva chiamato un operaio per il rifacimento. E invece scavando sono venute fuori le lunghe radici del vicino tiglio che già aveva divelto parte del marciapiede. Quindi le vie legali per il risarcimento della spesa per rifare il pavimento. Ora il settore manutenzione sta esaminando l’opportunità di interventi per bloccare l’allungamento pericoloso delle radici dei tigli in via De Nicola ma anche degli altri alberi lungo i marciapiedi. Infatti gran parte di essi sono divelti dalla crescita delle piante, soprattutto di quelle che diventano alte e nodose. E poi i tigli sono alberi di notevoli dimensioni, hanno una vita lunga (arrivano fino a 250 anni o più), dall'apparato radicale espanso, profondo. Possiedono un tronco robusto, alla cui base si sviluppano frequentemente numerosi polloni, e chioma larga, ramosa e tondeggiante. E comunque non si possono tagliare perché abbelliscono le strade. E infatti il sindaco Enzo Salera si è dichiarato subito contrario. “Nei mesi scorsi – dice – per il taglio degli alberi ritenuti pericolosi nei giardini delle scuole gli ambientalisti ed altri ci accusarono di distruzione. Ma fu fatto su richiesta dei dirigenti scolastici, soprattutto per motivi di sicurezza. Comunque saranno i tecnici a stabilire gli interventi necessari per ridurre l’invasione delle radici nel sottosuolo.” E poi sono tantissimi gli alberi che hanno divelto il fondo stradale e reso pericoloso il passaggio dei pedoni e dei ciclisti. Sono colpite diverse strade del centro e per il settore manutenzione non sarà facile ripristinare il fondo dei marciapiedi. Tante le cadute di cittadini a causa di strade e marciapiedi sconnessi. E tante le denunce e i risarcimenti da parte del comune che ha stipulato un’apposita polizza assicurativa. Intanto il comune ha affidato ad una ditta l’incarico della manutenzione del piano viabile di strade comunali per la riparazione delle buche causate dall’usura e dal maltempo. E il settore manutenzione è alle prese anche con la manutenzione del verde non sempre puntuale, sia per la carenza di operai che per i mezzi, obsoleti, che si guastano spesso come ruspe, scavatori e trattori. Con notevoli spese per le riparazioni. E perciò si pensa di affidare all’esterno gli interventi per il verde come il taglio dell’erba e delle siepi. Ci sarebbe un forte risparmio oltre alla rapidità del servizio.