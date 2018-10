© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Procura della Repubblica di Cassino e l'Autorità Nazionale Anticorruzione alleati sul territorio per contrastare i reati nella pubblica amministrazione.L'evento, uno dei pochi in Italia, è frutto di una precisa volontà, da parte della Procura di Cassino, di tutelare in maniera più incisiva un territorio sul quale è necessaria un'approfondita riflessione in ordine al contrasto dei reati compiuti nella pubblica amministrazione o contro di essa.L'Anac avrà presso la Procura di Cassino un referente. Ciò per snellire ogni iter burocratico e per consentire ai magistrati e alla fiorze dell'ordine, del Cassinate e del Sud Pontino, di poter operare con maggiore agevolezza.L'azione comune sarà formalizzata il prossimo 15 novembre nell'aula della Corte d'Assise del Tribunale di Cassino quando il presidente dell'Anac, il magistrato Raffaele Cantone, è il procuratore capo di Cassino Luciano d'Emmanuele firmeranno il protocollo d'intesa.L'evento di caratura nazionale segue la visita del procuratore nazionale Antimafia, Franco Roberti, che c'è stata il 9 febbraio 2017 e il convegno tenutosi a Montecassino alla presenza del gotha dell'investigazione sulla tutela della privacy connessa all'incisività dell'azione giudiziaria.