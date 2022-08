Cassino, premiati 219 studenti meritevoli. Polemica sul sindaco dei ragazzi. Tutti i nomi

L’amministrazione comunale di Cassino ha premiato 219 studenti delle scuole primarie e secondarie della città che hanno concluso il relativo percorso di studio con la massima valutazione.

La cerimonia, alla presenza del sindaco Enzo Salera, dell’assessore alla Pubblica Istruzione Maria Concetta Tamburrini, dei docenti delle dieci scuole superiori di primo e secondo grado, si è svolta al Teatro Manzoni. Tra i premiati delle quattro scuole medie anche il sindaco dei ragazzi Mariachiara D’Alessandro, figlia dell’ex sindaco Carlo Maria. Una premiazione che ha lasciato un po’ di amaro in bocca in quanto – stando allo sfogo via social della madre della ragazza – il sindaco baby non sarebbe stata menzionata mentre il presidente del Consiglio dei ragazzi sì. “Perché il presidente del Consiglio sì e lei no? Perché Mariachiara di cognome fa D'Alessandro? Perché è figlia dell'ex sindaco?" Sono le domande che la mamma della studentessa rivolge all’assessore alla Pubblica Istruzione.