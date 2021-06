Domenica 27 Giugno 2021, 11:04 - Ultimo aggiornamento: 11:05

Nottata di paura a Cassino. Intorno alle 2 un Suv è piombato su sei auto in sosta lungo via XX Settembre, una carambola che ha richiamato i tanti avventori di un bar. Per fortuna non ci sono stati feriti solo caos e paura, sul posto polizia e carabinieri.

Le forze dell'ordine lavorano per identificare il conducente del Suv.