L'Appuntato scelto (Qualifica Speciale) Donato Petrone ha raggiunto la meritata pensione. Oggi è stato il suo ultimo giorno di servizio alla sezione di Polizia giudiziaria della Procura di Cassino.Arruolato nell'Arma il 26 maggio 1982 ha frequentato la scuola allievi carabinieri di Benevento per poi prestare servizio al decimo battaglione Campania. La sua carriera è proseguita alla stazione di Vinchiaturo, alla stazione di Cervaro ed infine nell'aprile 97 destinato alla Sezione di Polizia giudizuaria della Procura di Cassino, dove ha collaborato, partecipando in prima persona, ad alcune delle più importanti operazioni di servizio, riscuotendo elogi ed encomio dal Comandante della Legione Carabinieri Lazio."Figura umile ed efficiente rappresenta il carabiniere per antonomasia, incarnando il senso e lo spirito del servizio, un emblema di disponibilità e presenza". Così è stato definito da chi, per anni, ha collaborato con lui.Tutto il personale della Procura si stringe in un abbraccio collettivo attorno a quest'uomo, raro esempio di virtù. Un ringraziamento per la dedizione dimostrata nell'adempimento del servizio da parte del Procuratore della Repubblica dr. Luciano d'Emmanuele in proprio e a nome dei colleghi sostituti e di tutto il personale di Procura.