Cassino, pedina e infastidisce una donna: allontanato

Gli agenti del commissariato di Cassino hanno eseguito una misura cautelare di divieto di avvicinamento alla parte offesa emessa dal GIP di Cassino nei confronti di un 26enne cittadino della Guinea, già destinatario di un ammonimento emesso dal Questore di Frosinone.

La condotta posta in essere dall’uomo causava alla vittima, una donna di 33 anni, un perdurante e grave stato di paura, ingenerandole un fondato timore per la propria incolumità, tanto da costringerla a modificare le proprie abitudini di vita. Lo straniero aveva posto in essere azioni reiterate nel tempo, per circa quattro mesi, consistenti in appostamenti e pedinamenti.

La misura cautelare imposta prevede quindi il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa dal reato, con la prescrizione di non comunicare con la predetta con qualsiasi mezzo e con la ulteriore prescrizione di tenersi a distanza, dalla persona fisica ovunque essa si trovi, di almeno 20 metri.