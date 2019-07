© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lavori non eseguiti o eseguiti parzialmente per la realizzazione di un parcheggio: nei guai il sindaco di Gallinaro Mario Piselli e altre cinque persone (il responsabile del servizio tecnico, i direttori dei lavori ed un imprenditore edile).L’attività d’indagine è stata portata a termine dalla Guardia di Finanza del Gruppo di Cassino che, ieri mattina ha fatto scattare, sequestri e denunciato a piede libero le sei persone. I reati ipotizzati vario titolo, di truffa aggravata, abuso d’ufficio, falsità ideologica e materiale.L’indagine dei finanzieri diretti dal tenente colonnello Salvatore Rapuano ha riguardato i fondi pubblici stanziati dalla Regione Lazio per la realizzazione di un parcheggio destinato ai fedeli in visita alla Cappellina del Bambino Gesù di Gallinaro, ma sono state scoperte presunte irregolarità. Le fiamme Gialle hanno ricostruito analiticamente tutte le fasi dei lavori e le certificazioni che avrebbe prodotto una truffa ai danni della Regione Lazio per 67 mila euro. Come? Stando alla ricostruzione degli investigatori, coordinati nella indagini dal sostituto procuratore Alfredo Mattei, alcuni lavori (asfalto, illuminazione e incanalamento delle acque di scolo), se pur inseriti nei capitolati d’appalto e messi a rendiconto non sarebbero stati realizzati, altri realizzati in parte.Secondo le accuse gli indagati avrebbero anche occultato o distrutto la documentazione amministrativo – contabile relativa al finanziamento erogato dalla Regione Lazio, nel tentativo di ostacolare l’accertamento dei reati, ma i finanzieri hanno ricostruito tutti i passaggi.“Ci sono state - hanno spiegato le Fiamme Gialle - attestazioni fittizie da parte dei funzionari pubblici e la sovrafatturazione delle prestazioni rese dall’impresa, che ha consentito di truffare lo Stato, intascando circa 67 mila euro per l’esecuzione di lavori i quali, o non venivano eseguiti o presentavano gravi difformità rispetto alle previsioni contrattuali, causando in tal modo un danno patrimoniale corrispondente all’illecito profitto dei reati”.Per questo all’alba di ieri, su disposizione del Pm Mattei, sono stati sequestrati in via cautelare beni agli indagati per 67 mila euro.“L’attività d’indagine -hanno concluso le fiamme gialle - s’inserisce nella lotta agli sprechi di denaro pubblico ed il corretto, trasparente ed efficiente impiego dei finanziamenti nazionali e comunitari aiutano la crescita produttiva e occupazionale”.