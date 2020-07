© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per tentare di risolvere le criticità di personale e di apparecchiature sanitarie dell’ospedale Santa Scolastica di Cassino il sindaco Enzo Salera ieri è stato ricevuto dal ministro della sanità Roberto Speranza. Uno strappo alla regola perché i sindaci devono raccordarsi con le regioni che hanno la competenza sulla sanità. Al ministro il sindaco ha esposto le problematiche dell’ospedale che impediscono da alcuni mesi di non poter utilizzare le sale operatorie per mancanza di medici anestesisti. Problema che né l’Asl di Frosinone e né l’assessorato alla sanità della regione Lazio sono riusciti finora a risolvere positivamente. Solo annunci e promesse. Tanto che il problema è esploso le settimane scorse in consiglio comunale con il consigliere Mario Abbruzzese che come provocazione suggerì al sindaco di incatenarsi davanti all’ospedale o alla regione Lazio. Salera, invece, pensò subito di rivolgersi al ministro della sanità per portare il caso a livello nazionale poiché l’ospedale cassinate è il punto di riferimento di tre regioni confinanti e di oltre centomila abitanti oltre agli incidentati dell’A1 di tutta Italia. Il sindaco, accompagnato dall'Assessore comunale Danilo Grossi, dal coordinatore di Articolo Uno Cassino Giuseppe Moretti, dai segretari provinciale Gaetano Ambrosiano e regionale di Articolo Uno Riccardo Agostini, ha esposto l’annosa carenza di medici, infermieri e apparecchiature medicali del Santa Scolastica. E quindi ha chiesto un intervento presso la regione Lazio, per competenza, di provvedere in maniera urgente al fabbisogno di personale ospedaliero. Salera ha rimarcato che nel corso degli anni l’ospedale, per i pensionamenti, ha subito una drastica riduzione di personale che ormai non consente più di assicurare neanche le prestazioni di emergenza. E poi l’allarme. Il sindaco ha fatto presente al ministro che dal prossimo primo agosto la situazione potrebbe peggiorare. Perché se non arrivano gli anestesisti si corre il rischio che tale carenza possa portare oltre alla chiusura delle sale operatorie anche la chiusura di rianimazione con enorme disagio per tutti gli utenti di un intero territorio. “È un rischio concreto – ha detto Salera - che non possiamo accettare; lotteremo con tutte le nostre forze perché questo non accada. Abbiamo concordato che diventa fondamentale il lavoro comune di Ministero, Regione Lazio ed enti territoriali per la risoluzione dei problemi emergenziali che auspichiamo possa arrivare già nei prossimi giorni.” E lunedi 27 luglio alle ore 10 si terrà il consiglio comunale dedicato in via straordinaria alla sanità territoriale alla presenza del direttore generale facente funzione dell’Asl Patrizia Magrini e dei sindaci del cassinate. Il sindaco esporrà la situazione e gli esiti degli incontri avuti con il ministro Speranza e con l’assessore regionale Alessio D’Amato oltre che con i dirigenti medici dell’ospedale. A sollecitare tale assise nei mesi scorsi erano stati diversi consiglieri comunali tra cui Luca Fardelli con interrogazioni e ordini del giorno. Lo svolgimento era stato rinviato sia per il periodo del Covid e sia per la mancanza del direttore generale dell’Asl Lorusso dimessosi per assumere un altro incarico al ministero della salute. Poi l’invito a partecipare all’assise alla dirigente Magrini e quindi la convocazione. Perciò c’è attesa per le dichiarazioni della manager dell’Asl circa il reperimento di personale per il funzionamento dell’ospedale. Ai disagi e alle lamentele dei pazienti si aggiungono le note di protesta dei consiglieri di minoranza critici verso il comune di Cassino, l’Asl e la regione Lazio. Anche i sindacati nei giorni scorsi sono insorti contro i ritardi dei concorsi per reperire il personale necessario. Al Santa Scolastica mancherebbero una ventina di medici tra cui sei anestesisti.