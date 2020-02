Omicidio del piccolo Gabriel Feroleto, al via Il processo per la madre Donatella Di Bona di 28 anni.

La donna questa mattina comparire dinanzi al Gip del Tribunale di Cassino, Domenico Di Croce per essere giudicata con il rito abbreviato. I suoi legali di avvocati Lorenzo Prospero e Chiara Cucchi hanno chiesto la perizia psichiatrica.

Oggi si dovrà decidere proprio su questo aspetto: se concedere o meno la perizia psichiatrica nei confronti della ventottenne. In aula per la procura ci sono i sostituti procuratori Valentina Maisto e Roberto Bulgarini Nomi, i pm che hanno coordinato le indagini dei carabinieri. La famiglia della donna sarà presente con le avvocati Giancarlo Corsetti e Alberto Scerbo. © RIPRODUZIONE RISERVATA