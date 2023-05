Cassino, volano dallo sccoter e distruggono un'auto: due feriti. Coinvolta Volante della polizia

Un grave incidente si è verificato questa sera in pieno centro a Cassino. Tre le auto coinvolte, tra cui quella della polizia. Ad avere la paggio due ragazzi a bordo di uno scooter. All'incrocio tra via Enrico De Nicola e via Pascoli hanno compiuto un volo di qualche metro e sono finiti su un'auto in sosta sfondando i vetri posteriori. In quel momento è rimasta coinvolta anche un'atra vettura, in quel momento in transito da via Pescoli verso via De Nicola, mentre dietro lo scooter che percorreva via De Nicola e ha svoltato al semaforo veros via Pascoli c'era la volante della polizia che allo stesso modo è rimasta coinvolta nel sinistro.

Per fare gli accertamenti ed i rilievi utili a risalire all'esatta dinamica del sinistro sono giunti sul posto i carabinieri della Compagnia di Cassino; negli stessi minuti sono giunti anche i soccorsi del personale sanitario del 118 che hanno prestato le prime cure ai due giovani di Cassino, un ragazzo e una ragazza, entrambi trsferiti d'urgenza in codice rosse all'ospedale Santa Scolastica.