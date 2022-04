Cassino, oggi senza lavoro nello stabilimento Fca-Stellantis: non sono arrivati i microchip

E’ saltato questa mattina - 29 aprile - il turno di lavoro per gli addetti dello stabilimento di Cassino di Fca-Stellantis. Dopo appena un’ora, alle 7, la dirigenza ha comunicato il “senza lavoro per mancanza di materiali”. Ossia non sono arrivati i rifornimenti di microchip e di altri componenti elettronici per completare l’assemblaggio dei modelli di Giulia e Stelvio. Una situazione che si ripete, ormai, da gennaio scorso e fino ad oggi sono già 25 giorni di improvvise fermate lavorative. L’azienda intende far recuperare questi giorni il sabato ma finora non stato possibile proprio per il mancato arrivo a sufficienza di questi importanti pezzi. Il lavoro dovrebbe riprendere lunedi 2 maggio, sempre se arriveranno i microprocessori.